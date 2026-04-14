Fiorentina - Lazio, ingresso positivo per Noslin: le sue pagelle
14.04.2026 12:45 di Mauro Rossi
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RASSEGNA STAMPA - Ancora un ingresso tutto sommato positivo per Noslin, protagonista anche nel discusso episodio del mancato rigore per la Lazio nella gara persa contro la Fiorentina. L’olandese continua a mandare segnali subentrando dalla panchina e mette d’accordo tutti i quotidiani. Di seguito i suoi voti.
CORRIERE DELLO SPORT: Noslin 6,5
GAZZETTA DELLO SPORT: Noslin 6
IL MESSAGGERO: Noslin 6,5
TUTTOSPORT: Noslin 6