Fiorentina - Lazio, ingresso positivo per Noslin: le sue pagelle

14.04.2026 12:45 di  Mauro Rossi   vedi letture
Fiorentina - Lazio, ingresso positivo per Noslin: le sue pagelle
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RASSEGNA STAMPA - Ancora un ingresso tutto sommato positivo per Noslin, protagonista anche nel discusso episodio del mancato rigore per la Lazio nella gara persa contro la Fiorentina. L’olandese continua a mandare segnali subentrando dalla panchina e mette d’accordo tutti i quotidiani. Di seguito i suoi voti.

CORRIERE DELLO SPORT: Noslin 6,5

GAZZETTA DELLO SPORT: Noslin 6

IL MESSAGGERO: Noslin 6,5

TUTTOSPORT: Noslin 6