Lazio tra Napoli e Atalanta: Sarri spera nei recuperi. Il punto sugli infortunati
RASSEGNA STAMPA - Ripresa immediata a Formello. La Lazio ricomincerà subito ad allenarsi dopo la sconfitta contro la Fiorentina: nel mirino c'è la gara contro il Napoli, da preparare tenendo in considerazione quella di Coppa Italia contro l'Atalanta. Come riportato da Il Corriere dello Sport, Sarri al Franchi ha ritrovato Zaccagni e Basic, che hanno giocato solo un tempo entrambi dall'inizio.
Si è rivisto anche Dele-Bashiru, che però non è al meglio perché convive con un fastidio all'adduttore. Restano poi in dubbio Pellegrini (gestito in settimana), Maldini (infiammazione al tendine rotuleo), Gila (stesso problema) e Marusic (lesione di primo grado, è a forte rischio per Bergamo). Da monitorare Lazzari per evitare un sovraccarico visti i tanti minuti in campo.