Lazio, Lotito: "Non sono contro Malagò! Ma serve il commissario"
Raggiunto da La Repubblica, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato della scelta della Lega Serie A di candidare Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC. Il patron biancoceleste è rimasto l'unico non a favore dopo la chiamata del Verona all'ex numero uno del CONI. Di seguito le sue parole.
“Il commissario serve per rivoluzionare il sistema. Cambiare le figurine non risolverà i problemi. Bisogna ripartire dalla legge 91 dell’81: all’epoca c’erano i presidenti-patroni, oggi i fondi. È cambiato il calcio, non va più bene. Il punto non è scegliere un nome. La politica, tramite un commissario, potrebbe assumersi il compito di fare le riforme. Il commissario avrebbe i poteri per farle, poi si può individuare la persona giusta”.
“Malagò? Non sono contro di lui, non è una questione ad personam ma un ragionamento più largo. Eravamo una delle tre potenze calcistiche al mondo, ora dobbiamo capire come risolvere i problemi. Perché si compra più all'estero? In Italia c’è un gravame del 22%, all’estero acquisti senza Iva. Quindi, viste le condizioni dei nostri club, pescano dove spendono meno”.