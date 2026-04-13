Lazio, Sarri e il mercato: "Se decidessi io, chiederei di spendere 800 milioni"
13.04.2026 23:58 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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© foto di Federico De Luca 2026
Nella conferenza stampa al termine di Fiorentina-Lazio, Maurizio Sarri è stato chiamato a parlare anche di calciomercato, da ciò da cui si partirà in vista della prossima sessione. Ecco le parole del tecnico biancoceleste:
Da dove riparte la Lazio? E da dove riparte Sarri?
"Sarri? Sentiamo quanto costa... Sono io che devo ascoltare la società. Se dipendesse da me gli farei spendere sul mercato 700 o 800 milioni. A livello di futuro sentiamo la società cosa ha in mente, se ha un programma. Faremo delle valutazioni: se loro sono contenti si troverà una soluzione, se non sono contenti si cercherà una via di uscita. Io quel che posso dire è che in questi giorni parlerò solo con la Lazio".
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.