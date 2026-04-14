FORMELLO - Lazio, ora il Napoli: tante assenze, chi può recuperare

14.04.2026 00:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
FORMELLO - Lazio, ora il Napoli: tante assenze, chi può recuperare
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FORMELLO - Lazio sconfitta a Fireze. Ora scatta la preparazione per il Napoli, con un occhio soprattutto all'Atalanta pochi giorno dopo. Sicuramente non ci saranno Provedel e Rovella, che hanno entrambi finito la loro stagione. Con ogni probabilità verranno ancora gestiti Gila e Maldini: l'obiettivo è averli a disposizione in Coppa Italia.

Difficile invece che a Bergamo ci sarà Marusic, alle prese con una lesione di basso grado al polpaccio destro. Al Franchi si è rivisto Zaccagni, titolare a sorpresa e in campo per tutto il primo tempo. Nel secondo, invece, è subentrato Dele-Bashiru, che in settimana si era fermato per un affaticamento e si è diviso la partita con Basic.

Cataldi è rimasto a riposo, non era al meglio. Al suo posto in regia ha giocato Patric, rientrato dopo aver saltato la partita contro il Parma. È prevista una staffetta tra i due nelle prossime trasferte. La gara del Maradona è in programma per sabato, per questo la ripresa sarà immediata (martedì mattina). La rifinitura di venerdì chiuderà le prove di Sarri.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.