FORMELLO - Lazio, ora il Napoli: tante assenze, chi può recuperare

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Lazio sconfitta a Fireze. Ora scatta la preparazione per il Napoli, con un occhio soprattutto all'Atalanta pochi giorno dopo. Sicuramente non ci saranno Provedel e Rovella, che hanno entrambi finito la loro stagione. Con ogni probabilità verranno ancora gestiti Gila e Maldini: l'obiettivo è averli a disposizione in Coppa Italia.

Difficile invece che a Bergamo ci sarà Marusic, alle prese con una lesione di basso grado al polpaccio destro. Al Franchi si è rivisto Zaccagni, titolare a sorpresa e in campo per tutto il primo tempo. Nel secondo, invece, è subentrato Dele-Bashiru, che in settimana si era fermato per un affaticamento e si è diviso la partita con Basic.

Cataldi è rimasto a riposo, non era al meglio. Al suo posto in regia ha giocato Patric, rientrato dopo aver saltato la partita contro il Parma. È prevista una staffetta tra i due nelle prossime trasferte. La gara del Maradona è in programma per sabato, per questo la ripresa sarà immediata (martedì mattina). La rifinitura di venerdì chiuderà le prove di Sarri.