Fiorentina - Lazio, traguardo speciale per Dele-Bashiru: ecco il dato - FT
13.04.2026 23:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Cifra tonda per Dele-Bashiru. Subentrando nel secondo tempo della gara tra Fiorentina e Lazio, vinta dalla Viola con il gol di Gosens, il centrocampista nigeriano è arrivato a quota 50 presenze con la maglia biancoceleste. Per questo traguardo speciale la società l'ha omaggiato con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram: di seguito l'immagine.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.