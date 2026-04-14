Champions League | Simeone aspetta Yamal, i Reds il PSG: il programma
Torna la Champions League. Il torneo più importante al mondo si avvia verso la conclusione, sono solo otto le squadre ancora in corsa per aggiudicarsi la coppa dalle grandi orecchie.
Nella giornata di oggi si giocheranno alle ore 21:00 le prime due della quattro sfide di ritorno dei quarti di finale: dopo aver battuto i rivali all'andata per 2-0, l'Atletico Madrid di Simeone ospita il Barcelona di Yamal ed è pronto a piazzare il pullman davanti ad Oblak per difendere il doppio vantaggio; in conteporanea si giocherà invece a Liverpool la sfida tra i Reds e il Paris Saint-Germain, con gli inglesi che sognano la rimonta dopo il 2-0 dell'andata in favore dei parigini.
Arsenal, Sporting Lisbona, Bayern Monaco e Real Madrid, invece, scenderanno in campo domani. Di seguito il programma della giornata.
ATLETICO MADRID - BARCELLONA (Ore 21:00)
LIVERPOOL - PSG (Ore 21:00)