Fiorentina, Mandragora a Dazn: “Con la Lazio per portare a casa punti”

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A pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Fiorentina e Lazio è intervenuto ai microfoni di Dazn Rolando Mandragora. Queste le sue parole: “Sento la responsabilità a prescindere, sono tra i più esperti. La sento da quando abbiamo iniziato, con qualche assenza in più a maggior ragione. Ma non deve essere un alibi, chi è a disposizione darà il massimo e faremo la nostra partita. Da un po’ di tempo a questa parte ogni gara è un’occasione, ma vale sempre tre punti. Speriamo di portarne a casa, ne abbiamo bisogno per la salvezza. Speriamo, potrebbe essere la partita giusta”.