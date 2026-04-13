Fiorentina - Lazio, Oddi: "Sarà una gara dura, vorrei vedere una squadra che..."
A poche ore dal calcio d'inizio di Fiorentina - Lazio, ai microfoni di Radiosei ha parlato Oddi esprimendo le sue sensazioni sul match: "La Lazio deve cercare di andare avanti in Coppa Italia, questa sera c’è una gara contro una Fiorentina che deve ancora trovare i punti per la salvezza. La sensazione è che sarà una gara dura, anche se sulla carta ritengo quella di Sarri una squadra superiore a quella di Vanoli. Si gioca a Firenze, su un campo storicamente complicata per noi, sarà necessario passare per una prestazione importante per portare a casa dei punti. La loro classifica rende il match ancora più complicato".
"In attacco la Lazio ha sempre qualche problema, ma non si può andare a fare una figuraccia, anche perchè poi rischi di risentirne anche per la partita di Coppa Italia. Vorrei vedere la prestazione di una squadra che lotta, senza regalare nulla a nessuno. Di problemi, in questa stagione, già ce ne sono stati tanti, bisogna guarda solo avanti”.
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