Lazio, Sarri a Dazn: “Ecco perché Zaccagni titolare. Patric? Vi spiego”

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A pochi minuti dal fischio d’inizio della gara tra Fiorentina e Lazio è intervenuto ai microfoni di Dazn Maurizio Sarri. Queste le sue parole: “Zaccagni? Non è ancora al 100%, ma un suo parziale a partita in corso ci avrebbe creato problemi con le sostituzioni. Abbiamo deciso di farlo partire, poi vediamo quanto può fare. Patric sta facendo bene in mediana, Cataldi è acciaccato e abbiamo preferito far giocare Patric per recuperare del tutto Cataldi per la prossima settimana”.

“Non dobbiamo pensare alla Fiorentina ma proseguire sulla nostra strada, per dare tutto fino all’ultimo minuto dell’ultima partita senza fare calcoli. Spero la squadra lo dimostri anche stasera. La Parigi-Roubaix? Abbiamo fatto allenamento con dieci giocatori fermi, è stato molto faticoso e l’abbiamo fatto di mattina. Ho visto la parte finale della Parigi-Roubaix in treno”.