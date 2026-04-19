Lazio | Recanatesi e la vittoria di Napoli: "Un segnale per la Coppa"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Se Napoli doveva essere un test per la sfida all’Atalanta, Sarri può partire per Bergamo col sorriso sotto gli occhiali. Una Lazio così brillante e padrona non poteva neanche lui immaginarla". Inizia così l'editoriale di Franco Recanatesi al Corriere dello Sport all'indomani della vittoria della Lazio contro il Napoli al Maradona. Il giornalista fa la conta: un rigore parato, almeno quattro occasioni fallite per poco oltre i due gol, 12 tiri nella porta di Milinkovic. E soprattutto il precedente, che era stata anche l'ultima sconfitta interna del Napoli, dell'8 dicembre 2024.

"La versione corretta del sarrismo ha visto a Napoli la sua migliore espressione", prosegue Recanatesi. Compattezza e contropiede: è come se il nuovo corso del sarrismo fosse stato spiegato magistralmente al Maradona, con un centrocampo applicato nel recupero come nella costruzione, una difesa che lancia spesso i due terzini: Tavares ma anche Lazzari. Parole di stima in particolare per il portoghese che, quando è in forma, sa spaccare le partite senza venire meno ai doveri di marcatura.

Infine, una riflessione: "Napoli ha rilanciato, se non una classifica ormai definitivamente compromessa, la convinzione di potercela fare a mettere una toppa su una stagione deprimente. Già, ma se la Lazio era o poteva essere questa, come mai si è svelata soltanto alla fine dei giochi?".