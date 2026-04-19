"La Lazio stordisce il Napoli": 433 esalta la vittoria... e Cancellieri ricondivide! - FOTO
19.04.2026 09:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
"La Lazio stordisce il Napoli". Inizia così il post che il noto portale '433' ha dedicato ai biancocelesti al termine della vittoria sul Napoli. "Matteo Cancellieri gol + assist dà un colpo enorme nella corsa Scudetto", si legge ancora nel post Instagram che, oltre a fare il pieno di like, è stato ricondiviso dallo stesso calciatore biancoceleste, decisivo nella partita del Maradona.
Ecco di seguito il post in questione, corredato da alcune immagini: l'esultanza della Lazio, Cancellieri in azione e poi Conte a bordocampo, visibilmente non contento della prova dei suoi:
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.