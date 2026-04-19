PRIMAVERA | Lazio, è il giorno del derby contro la Roma: c'è Przyborek!
19.04.2026 08:30 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Dopo la vittoria della Lazio a Napoli, adesso i giovani vogliono replicare i grandi. Oggi è il turno della Lazio Primavera, con una sfida ancor più dura: è il giorno del derby. La Roma arriva al Fersini per vendicare la sconfitta per 1-2 dell'andata; i biancocelesti, invece, vogliono replicare.
Il match inizia alle ore 13:00. La Lazio non si presenta alla sfida nelle migliori condizioni, ma +6 sulla zona playout permette a Punzi di affrontare i giallorossi senza troppe preoccupazioni. Inoltre, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, in occasione della sfida sarà aggregato il polacco Adrian Przyborek, classe 2007 acquistato a gennaio per la prima squadra
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.