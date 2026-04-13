Lazio, Petrucci (Sky): "Noslin in vantaggio su Pedro. E Przyborek..."

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Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai mcirofoni di Radio Laziale nel giorno della partita tra Fiorentina e Lazio - in programma alle 20.45 presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze - per fare il punto sulle scelte di Sarri e commentare il match.

LA PARTITA - "Per me a livello di nomi la Fiorentina è messa meglio della Lazio per quanto riguarda la rosa. Non in difesa magari, ma se penso solo a livello di nomi in attacco la viola è messa meglio della Lazio".

LE SCELTE DI SARRI - "Przyborek é ancora presto per poterlo vedere in campo, non lo prevedo tra i cambi, Ratkov invece si anche se ha perso un po contatto con l’allenatore, ma oggi hai solo Dia come centravanti, quindi il serbo può entrare a gara in corsa. In questo momento Noslin è in vantaggio su Pedro, così come Isaksen a destra anche se Cancellieri non parte battuto per un posto da titolare, segnali positivi ne ha dati. Comunque pensare che Sarri possa cambiare totalmente l’attacco è difficile".

INFERMERIA - "Basic non ha giocato da più di due mesi, ad oggi lo troviamo al 60%, sta abbastanza bene. L’ultima settimana l’ha passata allenandosi a dovere. Ad oggi tra gli infortunati quello che preoccupa di più è Marusic. Maldini e Gila hanno infiammazioni al tendine rotuleo, ma si possono gestire. Con Marusic è diverso, ha infortunio muscolare, uno stiramento con ogni probabilità di primo grado dalle prime notizie. E' chiaro che per gli equilibri di squadra l’assenza di Marusic è quella più importante. Se non ci saranno incidenti di percorso, Gila sarà della partita contro l’Atalanta in cappa, così come anche Maldini, non vedo grossi allarmi per la loro disponibilità per la semifinale di ritorno".