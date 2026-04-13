Lazio, Cancellieri a LSC: "Tornare titolare una grande opportunità". E sulla Coppa Italia...
Poco prima del fischio d'inizio della sfida tra Fiorentina e Lazio Matteo Cancellieri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per presentare il match: "Questa sera serve la Lazio di questi ultimi mesi. Una Lazio vogliosa e competitiva, dobbiamo portare questo oggi in campo".
"Dopo alcune gare positive mi sono fermato ma conta rialzarsi dopo dinamiche negative. Quella di oggi per me è un'opportunità importante e lo è anche per la squadra".
"Dobbiamo affronatre questa come sempre. Ci può dare una spinta anche per la gara di Coppa Italia ma dobbiamo essere cognentrati e presenti oggi".
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