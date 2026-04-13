Fiorentina - Lazio | Il Franchi 'corteggia' Sarri: ecco l'accoglienza dei tifosi
13.04.2026 21:20 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TuttoMercatoWeb.com
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Tra i protagonisti di Fiorentina-Lazio, rimanendo lato panchine, c'è Maurizio Sarri, che già più di una volta è stato nell'ordine di idee di poter allenare la Viola, squadra per la quale ha fatto il tifo fin da bambino stando alle testimonianze degli amici, salvo poi però per un motivo o per l'altro non vedersi mai concretizzare lo scenario.
Da sottolineare, riporta TuttoMercatoWeb.com, come al momento dell'ingresso in campo, gran parte dello stadio Franchi abbia riservato una calorosa accoglienza a Sarri. In particolare, la tribuna gli ha riconosciuto una generose dote di applausi.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.