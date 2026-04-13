DIRETTA | Verona - Lazio Primavera 1-1: biancocelesti in dieci, espulso Cuzzarella
Primavera 1 | 33ª giornata
Lunedì 13 aprile 2026, ore 13:00
Stadio Aldo Olivieri, Verona
VERONA: Tommasi, Cham, Szimionas, Vermesan, De Battisti, Ajayi, De Rossi, Feola, Yildiz, Barry, Peci. A disp.: Castagnini, Garofalo, Martini, Mendolia, Intrabartolo, Akalé, Tagne, Mussola, Bortolotti, Casagrande, Fabbri. All.: Alessandro Montorio
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Pernaselci, Bordon, Ciucci; Ferrari, Battisti, Munoz, Santagostino, Canali; Cuzzarella, Serra. A disp.: Bosi, Calvani, Milillo, Gelli, Marinaj, Shpuza, Trifelli, Montano, Iorio, Cangemi, Sana Fernandes. All.: Francesco Punzi
Arbitro: Lovison (sez. Padova)
Assistenti: Pandolfo - Posteraro
Marcatori: Bordon (5', L), Cham (34', V).
Ammoniti: Ciucci (L), Vermesan (V).
Espulsi: Cuzzarella (L).
Recupero: 1' p.t.
SECONDO TEMPO
57' - Vermesan ammonito per proteste.
56' - Verona pericoloso. Peci inbuca in area per De Battisti, che calcia sul primo palo e trova la risposta di Pannozzo.
51' - Lazio in dieci uomini. Cuzzarella espulso a seguito di una frase rivolta a uno dei due assistenti dell'arbitro.
47' - Occasione Lazio. Ferrari trova con un travsersone sul secondo palo Battisti, che tenta la conclusione al volo senza centrare lo specchio.
46' - Squadre di nuovo in campo, inizia la ripresa.
PRIMO TEMPO
45'+1' - Si chiude il primo tempo: 1-1 all'intervallo.
45' - Concesso un minuto di recupero.
34' - Pareggia il Verona. Un traversone di Peci taglia in due la difesa della Lazio e consente a Cham di battere Pannozzo da pochi passi.
31' - Verona pericoloso. Ayaji controlla col petto in area e calcia al volo da pochi passi, la sua conclusione termina alta.
22' - Ajayi scappa a Ciucci che lo trattiene per la maglia e diventa il primo ammonito del match.
17' - Salva Pannozzo. De Rossi recupera palla in area e calcia potente sul primo palo, il portiere biancoceleste va a terra e respinge.
16' - Palo Verona! Padroni di casa a un passo dal pari con una conclusione rasoterra dal limite che si infrange sul legno. Si salva la Lazio.
5' - GOOOOL DELLA LAZIO! Serra trova con un cross in area la testa di Bordon, che incorna in rete e porta subito in vantaggio i biancocelesti.
1' - Inizia il match.
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Verona - Lazio Primavera, gara valida per la trentatreesima giornata di campionato. Reduce dall'importante successo contro il Napoli, la squadra di Punzi è ora sempre più vicina a raggiungere l'obiettivo salvezza. Per provare a blindarlo, i biancocelesti andranno a caccia dei tre punti sul campo dei gialloblù, attualmente a meno uno in classifica. Appuntamento alle ore 13:00 per il fischio d'inizio.