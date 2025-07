Lazio, Petrucci (Sky): "Ecco come sta Isaksen. Dia? Niente di grave, ma..."

Intervenuto in collegamento ai microfoni di Radio Laziale, Matteo Petrucci si è soffermato sulla conferenza stampa di presentazione di Sarri, in programma domani a Formello, che vedrà la presenza di Lotito e Fabiani. Il giornalista di Sky Sport, inoltre, ha parlato del ballottaggio tra Rovella e Cataldi, rivelando anche le condizioni attuali di Isaksen, Dia e Romagnoli. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

PRESENTAZIONE SARRI - “So solo che non sarà una conferenza classica, ci saranno delle domande ma sarà tutto svolto all’interno dello studio del club. Non so se ci sarà qualcosa di diverso o particolare. L’unica cosa che voglio sottolineare è che potremo fare in presenza le domande all’allenatore, che sarà la cosa più importante. Nessuno ha chiesto di sapere prima le domande. Si farà sul momento. L’importanza di stare in presenza è che dalle risposte dell’allenatore potranno nascere anche delle nuove domande”.

LOTITO E FABIANI PRESENTI - “Non so se si potranno fare domande, ma so che ci saranno sia Lotito che Fabiani. Non so se faranno solo il cappello introduttivo e poi lasceranno solo per Sarri le domande o se ci sarà la possibilità di fare le domande anche a loro. Non tutti lo ricordano, ma l’anno scorso alla presentazione di Baroni era presente Lotito e tutti i titoli li diede lui. Suo malgrado, la presentazione di Baroni diventò una breve. Ovvio che, se c’è la società, le maggiori domande sono per loro in quest’estate. Ovviamente è interessante conoscere il punto di vista di Sarri, ma le maggiori attenzioni sono rivolte alla società”.

ROVELLA - CATALDI - “Io non sono così convinto che Rovella abbia la certezza di partire titolare. Sembra che tutti e due stiano facendo un buon ritiro. Da quel poco che si è visto nella prima uscita stagionale contro la Primavera ho visto bene Cataldi, ma anche Rovella. Lì il ballottaggio è molto aperto, ma se Como – Lazio si giocasse domani Cataldi avrebbe più chance di partire dall’inizio”.

ISAKSEN - “Credo che già stia migliorando perché da un paio di giorni non ha più la febbre. Probabilmente verrà tenuto a riposo in questi due o tre giorni e poi proveranno a mandarlo in campo. Vediamo se sarà in condizione di partire per la Turchia o se rimarrà ad allenarsi a Formello. Non sarà chiaramente a disposizione per sabato contro l’Avellino”.

DIA E ROMAGNOLI - “Dia si porta dietro questo problema già da un po’. Anche quando era a Salerno lui aveva questa caviglia destra non in perfette condizioni, quindi ogni tanto deve fermarsi e fare un allenamento diverso. Non è nulla di particolarmente grave, spesso ha giocato con questa caviglia. Su Romagnoli non ci sono allarmi particolari. Qualche giocatore è stato costretto a fermarsi per la febbre. Dovrebbe essere una normale febbre”.