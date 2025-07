Lazio, Calisti: "Sarri dovrà dare motivazione al gruppo. Sarà necessario..."

Intervenuto in collegamento a Radiosei, Ernesto Calisti ha sottolineato quella che sarà l'importanza del ruolo di Sarri nel gestire il gruppo e dare ai giocatori la giusta motivazione in vista della prossima stagione. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Quella della Lazio è una situazione ibrida. Non si può fare mercato, i giocatori sono questi, la speranza è che Sarri sia bravo a lavorare sulla motivazione del gruppo. Non è una situazione facile, al di là dell’aspetto tattico, il lavoro del tecnico non sarà semplice. Serve la motivazione utile per affrontare una battaglia sportiva. Non sarà semplice per lui anche gestire tutto quello che c’è all’interno. Sarà importante, in tal senso, partire bene. Tramite i risultati è necessario ridare tranquillità all’ambiente. Serve un gruppo tosto e sereno, spero che Sarri riesca a fare tutto questo. Sono curioso, intanto, di sentire quello che verrà fuori dalla conferenza stampa di domani. Immagino ci saranno domande scomode al tecnico ed alla società”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.