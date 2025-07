Como, l'idea del presidente sorprende i tifosi: "Entro tre anni biglietti gratis in Curva"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Novità per i tifosi del Como. Un'idea incredibile quella del presidente Mirwan Suwarso che ai microfoni de La Provincia ha annunciato: "Tramite l’arricchimento del pacchetto dedicato alle aziende e alle sale Vip, contiamo di abbassare progressivamente il prezzo dei biglietti per i settori più popolari. L’obiettivo è arrivare alla curva gratis in tre anni”.

L'obiettivo, sostiene il numero uno del club, è da raggiungere entro i prossimi tre anni. Una novità epocale per il calcio italiano, ma non all'estero: il Fortuna Dusseldorf ha già messo in atto l'idea: "Giocano in Seconda Divisione e hanno creato il programma Fortuna fur alles, puntano a offrire gratuitamente le partite. Clamoroso? Fattibile”. Intanto però, i tagliandi hanno fatto registrare un rincaro che Suwarso ha spiegato come un passaggio necessario per far fronte i acosti e a un impianto di dimensioni ridotte.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE