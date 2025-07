Calisti: "Non vedo la Lazio tra le prime cinque. Se Sarri lavora bene..."

L'ex calciatore Ernesto Calisti, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha detto la sua sulla situazione della Lazio tra blocco del mercato, difficoltà di Sarri e concorrenza. Ecco di seguito le sue parole:

"È gravissimo il blocco del mercato, è chiaro che lo zoccolo duro c'è, è una buona squadra e se la può giocare. Non avere le coppe può servire, ma serviva qualcosa. Il grande lavoro di Sarri sarà sulla testa dei giocatori. Certi malumori possono esserci, per questo dovrà lavorare più su questo che dal punto di vista tattico. Gli altri si sono tutti rinforzati però. Sarà un lavoro duro per Sarri. I tifosi ci saranno sempre, a prescindere dalla società. A me non è piaciuto il comportamento di Lotito, è stato poco chiaro e ha omesso tante cose. Non sarà facile per questo il lavoro di Sarri, ma ha una buona squadra e se la può giocare. Di sicuro serviva qualche altro profilo in alcuni ruoli. I giocatori non si faranno influenzare dall'esterno, ma più da qualche mal di pancia. Se Sarri lavora bene sulla testa dei giocatori, può giocarsela, ma non la vedo tra le prime 5".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.