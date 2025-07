Lazio, l’attacco è pieno di… incognite. Sarri lavora sulle fasce: il punto

Quante incertezze. L’attacco della Lazio ancora non dà garanzie, Sarri ci sta già mettendo mano per risolvere tutte le incognite. A partire dagli esterni, che finora hanno funzionato poco, come scrive Il Corriere dello Sport. Isaksen ha la mononucleosi, gli è stata diagnosticata dopo diversi giorni di febbre: ha saltato gran parte del ritiro di Formello, dovrà praticamente ripartire da zero con gli allenamenti; Noslin invece fatica a interpretare i dettami del tecnico, è in ballottaggio con Cancellieri (in gol contro la Primavera); mentre Zaccagni non è ancora entrato nel vivo della preparazione per recuperare a pieno dalla pubalgia. L’unica certezza resta Pedro, il primo a segnare domenica scorsa nel test in famiglia ma molto avanti con l’età e con l’autonomia da gestire. Il lavoro dei prossimi giorni, verso l’esordio in campionato contro il Como, si concentrerà soprattutto proprio sul reparto offensivo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.