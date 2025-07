Lazio, ansia per le condizioni di Patric: nuovo problema accusato in ritiro

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prepara ad affrontare la seconda amichevole del suo precampionato. Dopo il test contro la Primavera biancoceleste, la squadra di Sarri affronterà l'Avellino, nel match valido per il Memorial Sandro Criscitiello in programma oggi a Frosinone. Per la sfida, il tecnico rischia di non poter contare su Patric, che nella giornata di ieri si è fermato nuovamente per un problema fisico.

A riportarlo è Il Messaggero, che parla di un fastidio alla coscia per il difensore spagnolo, del quale però non è ancora nota l'entità. Patric era tornato negli scorsi giorni in gruppo, dopo diverso tempo fuori a causa dell'operazione al malleolo. Nelle prossime ore si avrà un quadro più chiaro delle sue condizioni.

