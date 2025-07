Lazio, Belahyane sotto esame: nuova vita da mezzala per convincere Sarri

RASSEGNA STAMPA - Un mese per dimostrare quanto vale. Le prossime settimane saranno cruciali per Reda Belahyane, che verrà osservato da vicino da Sarri per vedere se sarà in grado di adattarsi ai suoi dettami. Per lui il Comandante ha in mente un cambio di ruolo: non agirà più da regista, ma da mezzala, posizione ritenuta a lui più adatta dal tecnico per le sue caratteristiche.

La scorsa stagione, l'algerino ha accumulato appena sei presenze, trovando poco spazio a causa degli onnipresenti Guendouzi e Rovella. Con il 4-3-3, nel ruolo di play sarà chiuso dall'ex Genoa e da Cataldi, ma a Sarri serviranno delle mezzali in grado di fare gioco ed è proprio qui che Reda potrebbe ritagliarsi un ruolo importante. L'allenatore è convinto di poter plasmare il ragazzo per adattarlo al suo gioco e ci lavorerà a fondo fino all'inizio del campionato.

Secondo il Corriere dello Sport, Belahyane avrà un mese per dimostrare di potersi adeguare all'idea di calcio di Sarri, trenta giorni che determineranno se potrà diventare una pedina importante, magari ritagliandosi un posto nell'undici iniziale, o se dovrà accontentarsi di un ruolo da comprimario in vista di una futura potenziale cessione.

