Avellino - Lazio, si scaldano gli animi: Rovella e Taty si scagliano contro l'arbitro

Avellino - Lazio è solo un'amichevole di fine luglio, ma i ritmi sono alti e le squadre si danno battaglia come se ci fosse qualcosa in palio. Amichevole o meno, il direttore di gara sta facendo scaldare gli animi dei calciatori biancocelesti, soprattutto a due: il primo è Nicolò Rovella, al quale non è stato mai risparmiato un intervento, gli è stato fischiato ogni contatto, tanto da farlo reagire scalciando via il pallone all'ennesimo fischio; il secondo è Valentin Castellanos, al quale è stato annullato un gol regolare per un presunto fallo che neanche i telecronisti con i replay sono riusciti a inquadrare. Forse perché non c'era nulla.

