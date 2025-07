ESCLUSIVA | Lazio, Milani: "Lavoro per tornare! Sono sicuro che con Sarri..."

Al termine della partita tra l'Avellino e la Lazio, valida per il Memorial Sandro Criscitiello, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni il terzino Alessandro Milani, in prestito ai campani proprio dai biancocelesti. Il classe 2005 ha detto la sua sulla squadra di Sarri e sul suo futuro che, spera, sarà ancora a Formello.

" Una grande emozione la prima partita tra le grandi, contro la mia squadra cercherò di lavorare per essere lì in un futuro. Sono una grande squadra con allenatori molto forti che conosco, sicuramente faranno bene con un grande mister e un grande staff. Il mio obiettivo è giocare il più possibile per non perdere la fiducia, speriamo che sia una grande annata. Se ho parlato con qualcuno? Solo con Bianchi. Sarà un arrivederci".

