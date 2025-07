Lazio | Zaccagni fa spazio a Insigne? La nuova suggestione di Sarri

Maurizio Sarri cerca soluzioni per far girare la sua nuova (vecchia) Lazio. Il gruppo dovrà dare il 101% per andare oltre i limiti tecnici che possono far partire i biancocelesti dietro ad altre pretendenti, almeno sulla carta. Il campo è un'altra cosa e lì un allenatore come Sarri può fare la differenza. È proprio su questa variabile che fanno affidamento società e tifosi per realizzare una stagione importante e al di sopra delle aspettative.

Considerato da tutti un integralista, Sarri non ha chiuso a possibili varianti tattiche. Anzi, in conferenza è stato abbastanza esplicito: "Questa settimana dovevamo lavorare un po' su qualche modulo alternativo, abbiamo deciso di posticipare perché potevamo mandare in difficoltà qualche giocatore. Lo faremo quando ci saranno più certezze sul lavoro iniziale". Ma come vi abbiamo raccontato da Formello nella giornata di ieri, il tecnico toscano qualche cambiamento l'ha già messo in atto, anche se centellinato per non mandare in confusione i suoi.

Maurizio Sarri pensa al cambio modulo, o almeno a una possibile alternativa da attuare qualora l'occasione o l'avversario lo richiedesse. Nella seduta pomeridiana di ieri, e non per la prima volta, Sarri ha provato il 4-3-1-2 con Zaccagni dietro le due punte. Una soluzione che riporterebbe il capitano ad agirare in una zona più centrale, nello stretto, anche se sempre con possibilità di svariare per esaltare le qualità tecniche. Un po' come faceva a Verona con Juric, anche se con un'idea di calcio differente da quella di Sarri e non da unico trequartista.

Il 4-3-1-2 come alternativa tattica al canonico 4-3-3 aprirebbe a maggior imprevedibilità e nuovi orizzonti, anche di mercato. Infatti, potrebbe favorire l'innesto di Lorenzo Insigne, esterno storicamente ideale per il 4-3-3 di matrice sarrista, ma che negli ultimi tempi ha accentrato il suo raggio d'azione in Canada. Anche per un fattore di età: vedasi Pedro, uno dei migliori della scorsa stagione e schierato spesso lì, alle spalle della punta.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.