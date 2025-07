Lazio, tutti i precedenti contro l'Avellino: l'ultima volta nel 1996

Sabato 26 luglio alle ore 20:30, allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, andrà in scena Avellino - Lazio, il 3° Memorial “Sandro Criscitiello”. Sarà la seconda amichevole estiva per la Lazio, una sfida di livello sicuramente superiore rispetto alla prima contro la Primavera e che sarà ancor più significativa. Sarri vuole vedere quanto in fretta e fino a che punto i suoi dettami stanno penetrando nella testa dei calciatori.

La Lazio affronta l'Avellino per la dodicesima volta nella sua storia. Gli undici precedenti si dividono in otto gare di Serie A e in due di Coppa Italia, tutte gare ufficiali, a cavallo tra il 1978 e il 1996. La Lazio non ha uno storico felice contro il club campano, avendo collezionato appena 2 vittorie a fronte di 4 pareggi e 5 sconfitte. Ecco di seguito la lista dei precedenti divisi per competizione e data:

COPPA ITALIA

28.08.1996 Avellino - Lazio 0-1

27.10.1993 Avellino - Lazio 0-0

06.10.1993 Lazio - Avellino 0-2

SERIE A

05.05.1985 Lazio- Avellino 0-1

23.12.1984 Avellino - Lazio 1 -0

18.03.1984 Avellino - Lazio 3-0

06.11.1983 Lazio - Avellino 2-1

13.01.1980 Lazio - Avellino 1-1

16.09.1979 Avellino - Lazio 0-0

04.02.1979 Lazio - Avellino 0-0

08.10.1978 Avellino - Lazio 1-3

