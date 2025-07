Calciomercato Lazio | Insigne torna da Sarri? Il fratello schiva: "Fammi un'altra domanda..."

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il neo-acquisto dell'Avellino Roberto Insigne ha parlato della sfida contro la Lazio, in programma questa sera alle 20:30, ma anche del fratello Lorenzo. Senza nasconderlo, l'intenzione era quella di tirar fuori da Roberto qualche indizio sul futuro del fratello, accostato insistentemente alla Lazio di Sarri. Ecco di seguito le sue parole:

"Mio fratello l'ho sentito un'oretta fa. Mi ha detto che la guardava e quindi sarà bello dai. Se la guarda dagli spalti? No no, è in vacanza quindi si sta rilassando un pochino. Se la guarderà per studiare la Lazio? No questo non lo so però di di sicuro domani guarderà l'Avellino, non guarderà solo me ma guarderà tutti perché è contento della mia scelta". Alfredo Pedullà poi cerca di insistere sul tema, ma Roberto Insigne con un sorriso schiva la risposta: "Alfrè fammi un'altra domanda...".

