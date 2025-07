Lazio, Pedro capitano? La società ci aveva già pensato: il retroscena

RASSEGNA STAMPA - Nuova grana per la fascia di capitano. Sembra di essere tornati all'estate scorsa, quando ad Auronzo di Cadore, dopo l'addio di Ciro Immobile, non si parlava d'altro. Questa volta è stato Sarri a rimettere tutto in dubbio: "Cataldi capitano? Marusic ci tiene un attimo meno rispetto a lui che è cresciuto qui. Io a differenza di altri allenatori non do troppa importanza alla fascia. Di solito è quello che ha più presenze e anni. Zaccagni resta capitano? Se la squadra lo vuole, sì", ha detto durante la sua presentazione a Formello.

La scelta, quindi, passa al gruppo. Zaccagni spera nella conferma, ma in corsa ci sono tutti i veterani come Marusic, Patric, Romagnoli, Provedel e anche Pedro. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, non è la prima volta che lo spagnolo finisce in questo discorso. Già in precedenza la società ci aveva pensato. Poi alla fine la scelta è ricaduta sul numero 10 biancoceleste.

