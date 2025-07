Stella Rossa, Arnautovic torna su Inter - Lazio: "Se avessi segnato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Marko Arnautovic è un nuovo giocatore della Stella Rossa. Il centravanti, nel giorno della sua presentazione in conferenza stampa, è tornato a parlare delle sue ultime partite vissute con la maglia dell'Inter, su tutte quella contro la Lazio a San Siro. La doppietta di Pedro, in quel caso, era stata decisiva in negativo per i nerazzurri nella corsa Scudetto. Di seguito le sue parole.

"Inter - Lazio? Anche se avessi segnato, il gol mi sarebbe stato annullato per un fallo. Poi, a fine stagione, mio fratello mi ha detto che c’erano tante offerte. Non volevo parlarne, ma alla fine ho deciso di parlarne con il direttore sportivo della Stella Rossa, Zvezdan Terzić. È stata una decisione che si è risolta in un’ora, tre ore dopo mio fratello mi ha detto di volare a Belgrado".

