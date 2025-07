Torino, Nicola elogia Baroni: "Sarà un problema per tutti..."

TUTTOmercatoWEB.com

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, è intervenuto nel post partita dopo la sconfitta contro il Torino in amichevole. Tra i vari temi affrontati, il tecnico si è soffermato molto su Marco Baroni, neo-allenatore dei granata. Ecco di seguito le sue parole: "Conosco molto bene Marco Baroni e vi assicuro che è arrivato un tecnico che ha fatto la gavetta, cosa per me fondamentale perché un tecnico che fa la gavetta in tutte le categorie e arriva già dall'anno scorso ad allenare gruppi qualitativi e forti e quest'anno il Torino, è un allenatore che ha potuto sperimentare approcciandosi a diverse situazioni. Nel Torino ho già visto l'idea di gioco relazionale di Marco dove l'interpretazione degli spazi e dei ruoli avviene con interscambi continui, con una gestione della palla atta a portare più uomini possibili sulla linea difensiva avversaria".

Poi ancora: "Marco lo conosco e sono sicuro che il Torino produrrà non solo gioco, ma sarà un problema per tutti. Ovviamente anche lui, ma vale per me e per tutti gli allenatori, deve avere il suo periodo di adattamento, di lavoro e poter passare le consegne e quindi trasferire le proprie idee, ma io credo che questo sia possibile”.

