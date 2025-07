Avellino - Lazio, Sarri subito protagonista: ecco i richiami alla squadra

Bentornato Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio è subito protagonista allo Stirpe di Frosinone nell'amichevole contro l'Avellino. Il mister biancoceleste, dopo pochi minuti di tranquillità, si è fatto subito sentire con i suoi. Il Comandante, infatti, ha scelto di rubare la scena a bordocampo. Come riportato da Sportitalia, l'allenatore si è imbufalito con i suoi ragazzi per l'approccio al match. Sarri si è imbufalito con la squadra dopo i primi minuti perché, secondo lui, stavano troppo bassi e si stavano facendo schiacciare troppo dagli avversari. In particolare, Mau se l’è presa con Vecino e Pedro dicendo loro di alzare il baricentro subito per salire e tornare a fare il proprio gioco.

Non sono finiti i rimproveri di Maurizio Sarri che poco dopo la mezz'ora è uscito fuori dall'area tecnico per rimproverare Dele Bashiru. Il nigeriano non metterebbe in atto le direttive del tecnico, attaccando poco lo spazio e non creando superiorità. Un richiamo intenso e importante per il numero sette biancoceleste.

Nella ripresa gli obiettivi del mister diventano prima Pellegrini e poi Guendouzi. Il numero 3 biancoceleste viene richiamato alla spinta e al giropalla più veloce. Per quello che riguarda il francese, invece, il centrocampista si sarebbe spostato troppo a sinistra rispetto alla posizione richiesta da Sarri. Il tecnico in maniera veemente ha chiesto al transalpino di rispettare le posizioni e quanto provato in allenamento.

