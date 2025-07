Lazio | Pedro, verso un nuovo record: un gol per superare Klose e scrivere la storia

RASSEGNA STAMPA - Il primo gol stagionale della Lazio porta la firma di Pedro: sinistro, palo e rete contro la Primavera. Un’esecuzione d’autore, sette settimane dopo il rigore storico segnato all’Inter, che tolse lo scudetto ai nerazzurri e lo fece diventare simbolo dei festeggiamenti napoletani. La scorsa stagione è stata la migliore da undici anni: 14 gol totali (10 in campionato), miglior marcatore insieme a Castellanos, ma con mille minuti in meno. Una media di una rete ogni 149 minuti, vicinissima al suo record in carriera.

Lunedì compirà 38 anni, ma resta determinante anche da subentrato: 9 gol dalla panchina e nessuna sconfitta quando ha segnato. Con 34 reti in biancoceleste ha superato Zaccagni ed è salito al 40° posto all time. Ora punta un primato unico: come scrive il Corriere della Sera, potrebbe diventare il primo 38enne a segnare nella storia della Lazio, superando Klose. Potrebbe riuscirci già il 24 agosto a Como. Pedro non ha perso entusiasmo: "Abbiamo il livello per andare in Champions". E anche se il posto da titolare non è più garantito, lui fa divertire e, soprattutto, si diverte ancora.

