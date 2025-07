Lazio, prove tattiche a centrocampo: Sarri studia Rovella da mezzala

RASSEGNA STAMPA - Sono giorni di prove e sperimentazioni per Sarri, che con la nuova stagione alle porte è al lavoro per plasmare la Lazio che verrà. Tra i reparti su cui il Comandante sta mettendo più mano c'è il centrocampo, che con il 4-3-3 avrà un uomo in più rispetto a quello utilizzato nel 4-2-3-1 di Baroni.

Viste le poche mezzali presenti in rosa, il tecnico sta considerando diverse alternative, tra cui quella di adattare Rovella in quel ruolo, come già provato con Belahyane. A riportarlo è Il Messaggero, che scrive come Sarri sia intenzionato anche a provare altri moduli, per trovare il miglior assetto tattico con l'organico che ha a disposizione.

