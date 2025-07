PRIMAVERA | Lazio, Punzi prepara l'esordio con il Genoa: definito lo staff tecnico

RASSEGNA STAMPA - Concentrati e a testa bassa, i ragazzi della Primavera proseguono la preparazione in vista dell’esordio ufficiale, fissato per il 16 agosto al Fersini contro il Genoa, in un campionato che quest’anno inizierà prima del solito. Dopo la buona prestazione nell’amichevole contro la prima squadra, il gruppo si è trasferito alla Borghesiana per continuare gli allenamenti, lasciando Formello occupato dai giocatori di Sarri.

Intanto, come racconta il Corriere dello Sport, Punzi ha definito il nuovo staff per la sua prima stagione alla guida della Primavera. Al suo fianco ci sarà Pierfrancesco Scalise, ex vice di Procopio nell’Under 17, mentre tra i collaboratori tecnici è stato inserito Paolo De Luca, proveniente dall’Ostiamare. Novità anche sul fronte atletico: Arianna Cara, già vista in passato nella Lazio Women e nelle giovanili, torna a Formello dopo esperienze a Ostiamare e SFF Atletico. Con lei, Maurizio Radice, promosso dopo anni di lavoro nel vivaio biancoceleste. I due si occuperanno del lavoro di forza e del recupero degli infortunati, assicurando continuità e innovazione al progetto tecnico della Primavera.

