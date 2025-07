Torino, Gineitis spiega: "Baroni ci chiede sempre di..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante il ritiro del Torino a Prato dello Stelvio, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti il centrocampista Gvidas Gineitis. Tra le varie domande a cui ha risposto, Gineitis si è soffermato molto sulle richieste del nuovo tecnico Marco Baroni. Ecco di seguito le sue parole riportate da TMW:

"Il mister mi vedrà dove mi sento meglio. Per il momento ho giocato da trequartista e anche un po' da esterno. Parto largo per poi andare in mezzo. Il mister poi deciderà dove mi può mettere, da mezzala o da mediano oppure da esterno o anche da trequartista. Non so esattamente in che ruolo giocherò.Il mister ci chiede sempre di dare il massimo, di giocare su ogni palla, di andare in verticale e poi uscire sugli esterni".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.