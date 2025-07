Lazio, Rambaudi sul capitano: "Scelta tra allenatore e gruppo". E su Cataldi...

Ai microfoni di Radiosei, l'ex attaccante Roberto Rambaudi ha parlato di alcune questioni legate al mondo Lazio. Oltre a dire la sua sul tema capitano, si è espresso anche sul ruolo a centrocampo di Cataldi. Di seguito le sue parole.

“Zac è stato scelto dallo spogliatoio lo scorso anno e se lo spogliato si identifica in lui, se lo riconferma come leader, non vedo perché dovrebbe cambiare il capitano. Tuttavia è una scelta che spetta all’allenatore in primis, poi è giusto che si parli con lo spogliatoio. Per me la scelta del capitano non è di basilare importanza perché il capitano viene scelto naturalmente".

"Cataldi e Cristante sono completamente diversi. Cataldi può fare il play a tre, nei 22 giocatori della Lazio ci sta ma non come profilo di prima scelta seconda me visto che c’è Rovella. Tra lui e Rovella oggi scelgo Rovella, poi che Cataldi sia un buon calciatore per sostituirlo non c’è dubbio. Zaccagni peer me può essere uno dei migliori nel ruolo, l’importanza della fascia da capitano, la responsabilità, un po’ le ha accusate. Se non dovesse essere lui il capitano, indicherei Romagnoli”.

