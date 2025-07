Lazio | Zaccagni ancora capitano? La risposta di Sarri

Una conferenza interminabile in cui sia Sarri che Lotito hanno risposto a domande e curiosità relative alla Lazio, su aspetti di campo, di mercato e non solo. Al termine della stessa, mentre i protagonisti erano in piedi per andare via mister Sarri risponde a una domanda sul futuro da capitano di Mattia Zaccagni, responsabilizzando il gruppo squadra in merito alla scelta: "Zaccagni ancora capitano? Se la squadra lo vuole sì".

