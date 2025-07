Ex Lazio | Foggia, Delio Rossi si presenta: “Mi è stata data carta bianca per tornare”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Di nuovo Delio Rossi. L’ex allenatore della Lazio, tra le altre, riparte ancora una volta da Foggia. Per la terza volta è stato richiamato dal club rossonero: “Non pensavo di essere qui. Dal giorno che ci siamo lasciati il presidente mi ha chiamato ogni 15-20 giorni. Uno stalking di due anni e mezzo. Anche 15 giorni fa mi ha contattato, spiegandomi la situazione e gli errori commessi”, ha esordito in conferenza stampa. E poi ha continuato: “Mi è stata offerta carta bianca: avrei potuto scegliere un ruolo da direttore tecnico o lavorare nel settore giovanile, con un contratto triennale. Ma io so fare solo l’allenatore. Ho chiesto un contratto di un solo anno, perché voglio essere valutato per ciò che faccio, non per ciò che ho fatto”.

“Mi è stato detto chiaramente che non ci sono risorse illimitate. L’obiettivo è salvarsi prima dell’ultima giornata. Ma al momento ci sono squadre più forti e più organizzate. Non siamo più un’isola felice: nessun giocatore vuole venire qui. Ma io qui sono diventato uomo, e darò tutto per il Foggia. Chi vuole darci una mano è il benvenuto, chi non se la sente può restare dov’è. Noi andremo avanti lo stesso. Parlerò solo prima delle partite. Da ora contano solo i fatti. Il mio unico obiettivo è costruire una squadra all’altezza del compito: salvarci, il prima possibile”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.