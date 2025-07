Avellino - Lazio, le probabili formazioni: seconda amichevole per Sarri

Secondo test estivo. Dopo l'amichevole in famiglia contro la Primavera, la Lazio sfiderà l'Avellino nel Terzo Memorial Sandro Criscitiello, in programa sabato 26 luglio al Benito Stirpe di Frosinone. Possibile che Sarri riparta da Provedel in porta, ma il ballottaggio con Mandas è aperto. In difesa potrebbe essere confermata la coppia Gila - Provstgaard al centro, con Marusic e Nuno Tavares sulle fasce. A centrocampo, Cataldi è avanti a Rovella per giocare vicino a Guendouzi e Dele-Bashiru. Più indietro Vecino. In attacco, dopo l'eurogol del Fersini, Cancellieri è in vantaggio su Noslin per muoversi sulla destra; il resto del tridente potrebbe completarsi con Castellanos centravanti e Pedro a sinistra.

AVELLINO (4-3-1-2): Pane; Todisco, Manzi, Frascatore, Milani; Gyabuaa, Palumbo, Armellino; D’Andrea; Panico, Lescano. All.: Biancolino.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Pedro. A disp.: Mandas, Furlanetto, Renzetti, Hysaj, Lazzari, Pellegrini, Romagnoli, Gigot, Patric, Ruggeri, Rovella, Vecino, Basic, Pinelli, Zaccagni, Isaksen, Noslin, Sanà Fernandes, Dia. All.: Sarri.

