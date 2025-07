Bologna, Italiano esalta Immobile: "Ha grande motivazione. Mi auguro che..."

Ancora in gol Ciro Immobile nell'ultima amichevole del Bologna. Il centravanti, ex capitano della Lazio, si è reso nuovamente protagonista in una gara della squadra rossoblù, questa volta contro la Virtus Verona. Nel post gara, il tecnico Vincenzo Italiano ha parlato di lui e di Federico Bernardeschi, nuovo acquisto dell'estate. Di seguito le sue parole.

"Immobile e Bernardeschi? Ci daranno esperienza per quello che hanno dato e per quello che devono dare. Hanno grandi motivazioni e mi auguro ci diano un valore aggiunto a una squadra che ha buone basi. Come uomini non abbiamo sbagliato, ora devono inserirsi nel nostro modo di giocare e tutti insieme cercare di fare una grande stagione".

"Dobbiamo essere tanti perché giocare il giovedì è peggio. Si torna alla notte e recuperare le energie non sarà facile per giocare la domenica. Ci sarà il coinvolgimento di tutti e noi dovremo essere pronti.ad avere giocatori in grado di performare al 100%. Serve una squadra lunga e di qualità e battagliare in tutte le competizioni".

