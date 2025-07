L'Avellino si prepara alla Lazio: dal ritiro alle amichevoli, le ultime

Il prossimo 26 luglio la Lazio sfiderà l'Avellino a Frosinone per il Terzo Memorial Sandro Criscitiello. Gli irpini attualmente sono in ritiro a Rivisondoli per prepararsi alla nuova stagione e alle future amichevoli, oltre alla gara contro i biancocelesti. La squadra di Biancolino presto sfiderà il Napoli Primavera per il secondo test di quest'estate: nel primo, infatti, hanno vinto 25-0 contro il Castel di Sangro. In gol anche Crespi (tripletta) e Milani, entrambi ex Lazio che sabato affronteranno il loro passato. La preparazione dell'Avellino andrà avanti proprio fino al 25 luglio, giorno di vigilia della gara.

