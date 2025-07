Mourinho spegne i rumors: "Se mi hanno contattato? Nemmeno per sogno"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Direttamente dal ritiro con il Fenerbahce, dopo l'amichevole disputata in Algarve contro l'U.Leiria (vinta 2-0), il tecnico José Mourinho ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sport TV: "Mancano molte persone, molti sono andati via, praticamente non è entrato nessuno. Abbiamo la partita di Champions tra 15 giorni, la situazione non è proprio facile, ma lavoriamo con ciò che abbiamo e cerchiamo di far crescere la squadra".

"Credo che la gente nemmeno se lo ricordi. È passato così poco tempo ed è successo così tanto tempo fa, che queste generazioni, ragazzi di 25 o 30 anni, nemmeno ricordano che sono stato allenatore del Benfica. Penso che molti non se ne ricordino. Io ovviamente sì. È una parte importantissima della mia carriera, è lì che ho iniziato come allenatore principale. È durato pochissimo e si è concluso in modo strano. Il Benfica ha un buon allenatore, per di più un amico, di Setúbal come me. Spero che tutto vada loro bene. Ora c’è anche Mário Branco, un grande professionista con cui ho lavorato e che è diventato un grande amico. Se ci incontreremo in Champions, loro hanno un potere completamente diverso dal nostro, ma cercheremo di metterli in difficoltà". In chiusura: "Se un candidato alla presidenza del Benfica mi ha contattato? No, neanche per sogno...".

