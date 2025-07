Calciomercato Lazio | Dal Brasile: "Il Flamengo ha contattato gli agenti del Taty"

Si continua a parlare dell'interesse del Flamengo per il Taty Castellanos. La Lazio, dal canto suo, non ha intenzione di venderlo in estate, visto che non può sostituirlo a causa del mercato bloccato. Dal Brasile, comunque, sono arrivate conferme proprio riguardo i contatti del club rossonero: "Per quanto riguarda l'attaccante argentino, il Flamengo chiarisce che il suo direttore sportivo, José Boto, ha effettivamente contattato l'agente del calciatore per informarsi su di lui. Tuttavia, non ci sono stati progressi nei colloqui, né è stata inviata alcuna proposta alla Lazio”, si legge nel portale verdeoro colunadofla.com. Nessuna proposta ufficiale, quindi: solo colloqui esplorativi per il futuro.

Pubblicato il 19/07 alle 18.45