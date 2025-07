Lazio, un altro attaccante lascia Formello: Pecorella passa al Guidonia

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

Nuovo addio tra i giovanissimi della Lazio: il classe 2009 Valerio Pecorella ha firmato per il Guidonia Montecelio. Il centravanti, che si unirà presto all'Under 17 Serie C del tecnico Centioni, aveva fatto tutta la trafila delle giovanili biancocelesti. Ora continuerà altrove la sua crescita. Di seguito il comunicato della società.

"David Centioni abbraccia un nuovo volto per il prossimo campionato. Valerio Pecorella è un nuovo giocatore del Guidonia Montecelio per la categoria Under 17 Serie C. Classe 2009, nato a Roma il 2 marzo il giovane attaccante, utilizzabile come prima punta è cresciuto nel settore giovanile della Lazio e proviene da una squadra romana.

Buona tecnica individuale, prima punta di prospettiva che garantisce un buon tiro con entrambi i piedi. Non solo vanta un buon tiro e gol di testa, Valerio si definisce un grande lavoratore capace di aiutare la squadra non solo andando in rete. A fare di lui un attaccante è stato Odoacre Chierico, ex giocatore tra le altre di Roma e Inter. Il classe 2009 si porta dietro un gol di tacco al volo, classificandolo tra i suoi migliori ricordi fin qui. Pecorella resta però umile mettendosi a disposizione del mister per poter migliorare in tutto e garantire un ottimo rinforzo su cui puntare".

