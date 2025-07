Lazio | Noslin ha già convinto Sarri: cosa ha detto il tecnico alla dirigenza

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - E se fosse lui la "novità"? In un'estate in cui la Lazio non può effettuare acquisti, diventare necessario individuare profili già presenti in rosa che possano rendere meglio di quanto fatto in passato. È il cammino che sta provando a compiere TJ Noslin. La sua prima stagione è stata deludente - in estate era stato l'acquisto più caro (17 milioni versati nelle casse del Verona). Ha vissuto una serata di gloria contro il Napoli un Coppa Italia, ma per il resto non ha lasciato segni tangibili, fallendo quasi tutte le occasioni avute in campionato e in Europa League. Emblema della sua annata, il rigore sbagliato nella serie finale del match contro il Bodo, dopo che era stato proprio un suo gol a portare la Lazio ai supplementari.

Dopo una stagione così sembrava inevitabile la partenza, magari in prestito per non chiudere definitivamente la sua esperienza in biancoceleste, riporta La Gazzetta dello Sport. La Lazio però chiedeva una cifra molto vicina ai 17 milioni spesi per acquistarlo, e le società si sono man mano defilate. Tuttava, quello che poteva esser vissuto come un problema si sta trasformando nell'inizio di una nuova storia.

Sarri lo apprezza, lo stima. Soprattutto l'impegno con cui Noslin affronta ogni seduta d'allenamento. L'olandese, peraltro, si è presentato in ritiro tirato a lucido, altro segnale di come voglia dare una svolta concreta alla sua avventura a Roma. Sa che Sarri è un allenatore in grado di valorizzare tantissimo ogni singolo calciatore e non vuole lasciarsi sfuggire questa occasione. Tra le varie qualità di Noslin, il tecnico apprezza in particolare la duttilità tattica. L'ex Verona può infatti giocare praticamente in ciascuno dei tre ruoli del tridente offensivo. Sarri lo sta provando in ognuno di queste posizioni nelle partitelle che chiudono gli allenamenti: ala destra, ala sinistra, ma spesso pure da centravanti. E in ciascuno di questi ruoli mostra una buona adattabilità al calcio di Sarri che, in risposta, avrebbe fatto sapere alla dirigenza che non gli dispiace affatto l'idea che l'attaccante sia rimasto. L'allenatore è convinto che Noslin possa diventare un punto di forza della prossima Lazio. Un "nuovo acquisto".

