Serie A, DAZN comunica i prezzi per la prossima stagione: i pacchetti

La piattaforma DAZN ha comunicato i prezzi per la prossima stagione sportiva, in vista dell'avvio della Serie A 2025/2026. Quattro i diversi pacchetti studiati, con al solito la possibilità di pagamento con un piano mensile, un piano annuale pagabile in un'unica soluzione e un piano annuale pagabile mese per mese.

Tutti i 4 pacchetti sono utilizzabili su due dispositivi per due riproduzioni simultanee sullo stesso indirizzo IP, eccezion fatta per il pacchetto Family che può essere diviso su due diversi indirizzi IP.

Pacchetto SPORT

Piano Mensile: 14,99 €/mese (addebito mensile)

Piano Annuale in una soluzione: 99,00 €, ovvero 8,25 € al mese (addebito annuale)

Piano Annuale in 12 mensilità: 11,99 €/mese per 12 mesi (addebito mensile)

Pacchetto FULL

Piano Mensile: 44,99 €/mese (addebito mensile)

Piano Annuale in una soluzione: 359,00 €, ovvero 29,91 € al mese (addebito annuale)

Piano Annuale in 12 mensilità: 34,99 €/mese per 12 mesi (addebito mensile)

Pacchetto FAMILY

Piano Mensile: 69,99 €/mese (addebito mensile)

Piano Annuale in una soluzione: 599,00 €, ovvero 49,91 € al mese (addebito annuale)

Piano Annuale in 12 mensilità: 59,99 €/mese per 12 mesi (addebito mensile)

Pacchetto GOAL

Piano Mensile: 19,99 €/mese (addebito mensile)

Piano Annuale in una soluzione: 129,00 €, ovvero 10,75 € al mese (addebito annuale)

Piano Annuale in 12 mensilità: 13,99 €/mese per 12 mesi (addebito mensile)