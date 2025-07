Lazio, il Como è scatenato: sul mercato ha speso una cifra folle

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Il Como non si ferma e prosegue nella sua estate di grandi acquisti sul mercato. Dalle parole ai numeri, che chiariscono tutto: nel contesto della Serie A infatti i primi avversari della Lazio nella prossima stagiione, al loro secondo anno di fila nella massima divisione italiana, sono la squadra che ha speso di più nella sessione estiva, considerando sia l'esercizio dei riscatti che i nuovi acquisti.

L'ultimo è Jacobo Ramon, difensore del Castilla che costerà 2,5 milioni di euro e che al Como sperano possa ripercorrere le orme di un altro della scuola madridista come ha fatto Nico Paz. Qualche giorno fa i lombardi ne hanno spesi una ventina per l'esterno d'attacco Kuhn del Celtic, in totale è già stata scavallata 'Quota cento', visto che i milioni di euro investiti in questa sessione estiva dal Como sono già 104. Il colpo più costoso è quello del guizzante Jesus Rodriguez, teenager del Betis - da dove è arrivato anche Diao - che è costato 22,5 milioni di euro.

ACQUISTI COMO ESTATE 2025/2026 (104 milioni di euro spesi)



Jesus Rodriguez (attaccante, 19 anni) dal Real Betis per 22,5 milioni di euro

Nicolas Kuhn (attaccante, 25 anni) dal Celtic per 19 milioni di euro

Martin Baturina (centrocampista, 22 anni) dalla Dinamo Zagabria per 18 milioni di euro

Jayden Addai (centrocampista, 19 anni) dall'AZ per 14 milioni di euro

Maximo Perrone (centrocampista, 22 anni) dal Manchester City per 13 milioni di euro

Alex Valle (difensore, 21 anni) riscattato dal Barcellona per 6 milioni di euro

Ignace van der Brempt (difensore, 23 anni) riscattato dall'RB Salisburgo per 5 milioni di euro

Jacobo Ramon (difensore, 20 anni) dal Real Madrid Castilla per 2,5 milioni di euro*

Luca Mazzitelli (centrocampista, 29 anni) riscattato dal Frosinone per 2 milioni di euro

Fellipe Jack (difensore, 19 anni) riscattato dal Palmeiras per 2 milioni di euro

* da ufficializzare