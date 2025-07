Lazio, la campagna abbonamenti viaggia spedita: la data da non perdere

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alessandro Pizzuti

In casa Lazio procede a gonfie vele la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26. La seconda fase di vendita libera, iniziata lunedì 14 luglio, ha fatto registrare una Curva Nord tutta esaurita, così come alcuni settori della Tribuna Tevere, mentre il numero di tessere sottoscritte nei tre Distinti è in continua crescita.

I tifosi biancocelesti intenzionati ad abbonarsi per la prossima stagione, avranno tempo fino alle 23:59 del 20 agosto, data in cui si concluderà la vendita libera. Per maggiori info su come sottoscrivere l'abbonamento CLICCA QUI.

